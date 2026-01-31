Рейтинг@Mail.ru
18:31 31.01.2026 (обновлено: 18:51 31.01.2026)
В Прокопьевске возбудили дело после гибели пяти подростков в сауне
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели пяти несовершеннолетних в сауне в Кемеровской... РИА Новости, 31.01.2026
© РИА НовостиНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 31 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели пяти несовершеннолетних в сауне в Кемеровской области, сообщило СУСК России по региону.
"Тридцать первого января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в сауне в Прокопьевске тел пяти несовершеннолетних. По данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СУСК России в Telegram-канале.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Вчера, 18:28
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала