Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец

ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Девушка, которая спаслась при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, отмечала там свой день рождения, сообщил РИА Новости очевидец.

"В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили", - рассказал мужчина.