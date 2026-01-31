https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071459517.html
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец
Девушка, которая спаслась при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, отмечала там свой день рождения, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 31.01.2026
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Девушка, которая спаслась при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, отмечала там свой день рождения, сообщил РИА Новости очевидец.
"В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили", - рассказал мужчина.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.