Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец - РИА Новости, 31.01.2026
18:28 31.01.2026 (обновлено: 18:46 31.01.2026)
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец

© РИА НовостиНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Девушка, которая спаслась при пожаре в сауне в кемеровском Прокопьевске, отмечала там свой день рождения, сообщил РИА Новости очевидец.
"В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили", - рассказал мужчина.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне
