Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Приднестровскому урегулированию препятствует не присутствие российских войск в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а курс президента Молдавии Майи Санду на объединение с Румынией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.

Ранее Санду высказала мнение, что главным препятствием на пути урегулирования приднестровского конфликта якобы является пребывание российских войск в регионе.

"Режим Санду открыто заявляет о курсе на объединение с Румынией , ведет работу по ликвидации молдавской государственности и раздувает русофобию. Именно это является главным препятствием на пути урегулирования конфликта на Днестре . А миротворческий контингент России , наоборот, поддерживает мир и стабильность на берегах Днестра", - сказал Соин.

Эксперт напомнил, что создание ПМР было ответом на рост прорумынского национализма в Молдавии . Люди хотели сохранить свой язык, культуру, традиции и на этапе развала СССР провозгласили республику.

"Затем была агрессия Кишинева , которая повлекла многочисленные жертвы среди мирных приднестровцев, что окончательно убедило население в правильности выбора. Россия, ее армия и миротворцы остановили войну. И приднестровцы очень ценят это. Более того, в 2006 году на референдуме 98% его участников проголосовало за вхождение ПМР в состав России. Это решение народа, и оно требует реализации", - подчеркнул Соин.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной , одних из самых больших в Европе

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.