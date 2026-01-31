Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию - РИА Новости, 31.01.2026
14:58 31.01.2026
Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию
Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию - РИА Новости, 31.01.2026
Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию
Приднестровскому урегулированию препятствует не присутствие российских войск в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а курс президента Молдавии Майи... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
молдавия
румыния
майя санду
молдавия
румыния
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
Эксперт рассказал, что мешает приднестровскому урегулированию

Соин: курс на объединение с Румынией мешает приднестровскому урегулированию

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Приднестровскому урегулированию препятствует не присутствие российских войск в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а курс президента Молдавии Майи Санду на объединение с Румынией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор, экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин.
Ранее Санду высказала мнение, что главным препятствием на пути урегулирования приднестровского конфликта якобы является пребывание российских войск в регионе.
Эксперт назвал условие справедливого приднестровского урегулирования
Вчера, 13:37
"Режим Санду открыто заявляет о курсе на объединение с Румынией, ведет работу по ликвидации молдавской государственности и раздувает русофобию. Именно это является главным препятствием на пути урегулирования конфликта на Днестре. А миротворческий контингент России, наоборот, поддерживает мир и стабильность на берегах Днестра", - сказал Соин.
Эксперт напомнил, что создание ПМР было ответом на рост прорумынского национализма в Молдавии. Люди хотели сохранить свой язык, культуру, традиции и на этапе развала СССР провозгласили республику.
"Затем была агрессия Кишинева, которая повлекла многочисленные жертвы среди мирных приднестровцев, что окончательно убедило население в правильности выбора. Россия, ее армия и миротворцы остановили войну. И приднестровцы очень ценят это. Более того, в 2006 году на референдуме 98% его участников проголосовало за вхождение ПМР в состав России. Это решение народа, и оно требует реализации", - подчеркнул Соин.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией
26 января, 07:24
 
В миреМолдавияРумынияМайя Санду
 
 
