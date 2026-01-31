https://ria.ru/20260131/pridnestrove-2071418827.html
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет... РИА Новости, 31.01.2026
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
В Приднестровье произошло аварийное отключение ЛЭП