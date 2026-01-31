Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/pridnestrove-2071418827.html
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП - РИА Новости, 31.01.2026
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП
Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:49:00+03:00
2026-01-31T13:49:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20260125/pridnestrove-2070131796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
В Приднестровье произошла авария на ЛЭП

В Приднестровье произошло аварийное отключение ЛЭП

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Перебои в электроснабжении потребителей в Приднестровье произошли из-за аварии на линии электропередач, примерно в течение часа электроснабжение будет восстановлено, сообщают в субботу в ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В 10.44 (11.44 мск - ред.) произошло аварийное отключение линии электропередач МГРЭС-Вулканешты. По этой причине произошли перебои в электроснабжении потребителей Приднестровья. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", - говорится в сообщении госпредприятия.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В МИД рассказали о мерах для устойчивого снабжения Приднестровья газом
25 января, 05:25
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала