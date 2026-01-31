Эксперт назвал условие справедливого приднестровского урегулирования

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Референдум должен быть в основе справедливого приднестровского урегулирования, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.

"Важно фиксировать: это не Приднестровье разрывает переговорные связи и отказывается от диалога, это позиция Кишинёва", - отметил Широков.