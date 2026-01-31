Эксперт назвал условие справедливого приднестровского урегулирования

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Референдум должен быть в основе справедливого приднестровского урегулирования, считает директор приднестровского бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков.
"Когда мы говорим о справедливом, жизнеспособном урегулировании, в основе должен лежать референдальный принцип, то есть проведение референдума, на котором народы Молдовы и Приднестровья должны решить по какой формуле они должны сосуществовать", - сказал Широков в программе "Вопрос дня" в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"Важно фиксировать: это не Приднестровье разрывает переговорные связи и отказывается от диалога, это позиция Кишинёва", - отметил Широков.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.