Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

14:03 31.01.2026 (обновлено: 16:20 31.01.2026)
В России до конца июля сняли запрет на экспорт бензина для его производителей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.01.2026
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В России до конца июля сняли запрет на экспорт бензина для его производителей, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. <...> При этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", — говорится в публикации.
Решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке и недопущение затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
В конце 2025-го власти продлили до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн топлива в год.
ЭкономикаРоссияПравительство РФ
 
 
