https://ria.ru/20260131/pravitelstvo-2071419786.html
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей - РИА Новости, 31.01.2026
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
В России до конца июля сняли запрет на экспорт бензина для его производителей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:03:00+03:00
2026-01-31T14:03:00+03:00
2026-01-31T16:20:00+03:00
экономика
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20260126/benzin-2070226140.html
https://ria.ru/20260104/rossiya-2066374699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей
Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей до конца июля