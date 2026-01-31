ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным

Рейтинг@Mail.ru
13:10 31.01.2026
саратовская область
энгельс
россия
общество
верховный суд рф
саратовская область, энгельс, россия, общество, верховный суд рф
Саратовская область, Энгельс, Россия, Общество, Верховный суд РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Мужчина подал жалобу на решение, по которому его признали виновным в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительский прав сроком на 1 год и 9 месяцев.
"Постановление мирового судьи судебного участка №8 г. Энгельса Саратовской области от 4 октября 2024 года, определение судьи Энгельсского районного суда Саратовской области от 18 декабря 2024 года и постановление судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции от 9 апреля 2025 года… оставить без изменения, жалобу… без удовлетворения", - сказано в материалах.
Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года в городе Энгельсе Саратовской области водитель был остановлен сотрудниками ДПС, которые решили, что мужчина находился в состоянии опьянения, так как его поведение не соответствовало обстановке. Мужчине предложили пройти освидетельствование, которое показало, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, пройти которое он согласился.
По результатам проведенного медицинского освидетельствования было вынесено заключение о его нахождении в состоянии опьянения. Из содержания акта медицинского освидетельствования следует, что в организме у мужчины обнаружены синтетические катиноны.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Адвокат объяснила, какие лекарства хотят запретить за рулем
7 июня 2025, 02:15
 
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
