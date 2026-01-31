https://ria.ru/20260131/pozhar-2071468782.html
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне - РИА Новости, 31.01.2026
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне
Пожар в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, в котором погибли пять человек, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:07:00+03:00
2026-01-31T20:07:00+03:00
2026-01-31T20:07:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071460292_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_eee792787f9fa50fdc6bd0de028f31c5.jpg
https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071464858.html
россия
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071460292_266:0:1217:713_1920x0_80_0_0_b10bd91e3a3084c912c72e8cee5a23ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне, где погибли пять подростков