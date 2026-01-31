В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне

"Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевска. На данный момент в результате пожара погибли пять человек", — говорится в релизе.

Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.