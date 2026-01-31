В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кемеровской области пять человек погибли при пожаре в сауне, сообщила пресс-служба МЧС.
"Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевска. На данный момент в результате пожара погибли пять человек", — говорится в релизе.
Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС, а также врачи, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Для определения причин возгорания и смерти подростков назначат судебные экспертизы. С родственниками погибших работают психологи.