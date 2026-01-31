Рейтинг@Mail.ru
В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне
17:52 31.01.2026 (обновлено: 21:25 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071456964.html
В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне
В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне - РИА Новости, 31.01.2026
В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне
В Кемеровской области пять человек погибли при пожаре в сауне, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:52:00+03:00
2026-01-31T21:25:00+03:00
прокопьевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071476572_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_faa01732b38a13ad2e79368070d4e0ed.jpg
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071381572.html
прокопьевск
россия
В Прокопьевске пять человек погибли при пожаре в сауне

В Прокопьевске пять подростков погибли при пожаре в сауне

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кемеровской области пять человек погибли при пожаре в сауне, сообщила пресс-служба МЧС.
"Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевска. На данный момент в результате пожара погибли пять человек", — говорится в релизе.

Среди них три девушки 16 лет и двое юношей — 15 и 17 лет. Еще одной 16-летней девушке удалось спастись, она не пострадала. Подростки отмечали там день ее рождения.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС, а также врачи, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Для определения причин возгорания и смерти подростков назначат судебные экспертизы. С родственниками погибших работают психологи.
Последствия пожара в частном доме в Алтайском крае. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Алтайском крае четыре человека погибли при пожаре
Вчера, 08:11
 
