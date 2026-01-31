Рейтинг@Mail.ru
22:58 31.01.2026 (обновлено: 02:09 01.02.2026)
https://ria.ru/20260131/posol-2071483446.html
2026-01-31T22:58:00+03:00
2026-02-01T02:09:00+03:00
в мире
россия
алексей парамонов
оон
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899363236_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_fb6ebfd47df5effd8dceaf841abb424a.jpg
https://ria.ru/20260131/oon-2071320388.html
https://ria.ru/20260121/mery-2069322060.html
россия
в мире, россия, алексей парамонов, оон, запад
В мире, Россия, Алексей Парамонов, ООН, Запад
Посол в Риме заявил об игнорировании Западом принципов международного права

Парамонов назвал тревожной тенденцией игнорирование Западом принципов Устава ООН

Алексей Парамонов
Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Посольство РФ в Италии и Сан-Марино
Алексей Парамонов. Архивное фото
РИМ, 31 янв - РИА Новости. Одной из самых тревожных тенденций на международной арене стало игнорирование основополагающих принципов международного права со стороны коллективного Запада, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Одной из самых тревожных тенденций сегодня является игнорирование всем Западом основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Фундаментальные нормы, регулирующие отношения между государствами, например, принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства в их внутренние дела и право государств на самоопределение интерпретируются избирательно и используются для оправдания геополитического авантюризма, который распространяется как жирное пятно: Украина, Иран, Газа, Венесуэла, Югославия, Ирак и Ливия", - заявил он, выступая на конгрессе оппозиционной партии "Суверенная народная демократия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В ООН принесли в жертву русофобии собственный Устав
Вчера, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, приезд российского посла на мероприятие был встречен многочисленной публикой долгими аплодисментам. В зале при его появлении на экранах появился крупный российский флаг.
В своем выступлении Парамонов заявил об отсутствии лучшего инструмента, чем Устав ООН, для регулирования международных отношений.
В этой связи, продолжил посол, строгое соблюдение всех принципов Устава ООН в их взаимосвязи и полноте должно оставаться непреложным императивом для всех стран без исключения.
"Мы убеждены, что, несмотря на изменения, потенциал ООН как центрального координирующего органа интересов стран-членов далек от того, чтобы быть исчерпанным. ООН при поддержке большинства стран мира и всех, кто разделяет ее видение, должна занять свое законное место в качестве оплота мира и стабильности в XXI веке", - заявил Парамонов. Его речь зрители и делегаты конгресса также оценили продолжительным аплодисментами.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Морская коллегия выработала меры против нарушений международного права
21 января, 14:51
 
