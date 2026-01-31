https://ria.ru/20260131/posol-2071483446.html
Посол в Риме заявил об игнорировании Западом принципов международного права
Посол в Риме заявил об игнорировании Западом принципов международного права
РИМ, 31 янв - РИА Новости. Одной из самых тревожных тенденций на международной арене стало игнорирование основополагающих принципов международного права со стороны коллективного Запада, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Одной из самых тревожных тенденций сегодня является игнорирование всем Западом основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН
. Фундаментальные нормы, регулирующие отношения между государствами, например, принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства в их внутренние дела и право государств на самоопределение интерпретируются избирательно и используются для оправдания геополитического авантюризма, который распространяется как жирное пятно: Украина
, Иран
, Газа, Венесуэла, Югославия, Ирак и Ливия", - заявил он, выступая на конгрессе оппозиционной партии "Суверенная народная демократия".
Как передает корреспондент РИА Новости, приезд российского посла на мероприятие был встречен многочисленной публикой долгими аплодисментам. В зале при его появлении на экранах появился крупный российский флаг.
В своем выступлении Парамонов
заявил об отсутствии лучшего инструмента, чем Устав ООН, для регулирования международных отношений.
В этой связи, продолжил посол, строгое соблюдение всех принципов Устава ООН в их взаимосвязи и полноте должно оставаться непреложным императивом для всех стран без исключения.
"Мы убеждены, что, несмотря на изменения, потенциал ООН как центрального координирующего органа интересов стран-членов далек от того, чтобы быть исчерпанным. ООН при поддержке большинства стран мира и всех, кто разделяет ее видение, должна занять свое законное место в качестве оплота мира и стабильности в XXI веке", - заявил Парамонов. Его речь зрители и делегаты конгресса также оценили продолжительным аплодисментами.