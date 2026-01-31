В России с 1 февраля увеличат размер пособия по беременности и родам

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России с 1 февраля составит 955 836 рублей, рассказал РИА Новости кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"С 1 февраля текущего года планируется увеличение данного вида пособия, и максимальная величина возрастет с 794 355 рублей до 955 836 рублей", - сказал Гиринский

Эксперт объяснил, что размер пособия зависит от уровня дохода за последние два года и продолжительности декретного отпуска. Кроме того, в соответствии с действующими нормативными актами при усыновлении ребенка до трех месяцев пособие может получать как женщина, так и мужчина.

Гиринский добавил, что если срок беременности составляет 156 дней с осложнениями, максимальный размер пособия может достигать 1 065 074 рубля. В случае если декретный отпуск длится 194 дня и речь идет о многоплодной беременности, выплата может составить до 1 324 515 рублей.