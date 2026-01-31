Рейтинг@Mail.ru
Российские военные доставили гумпомощь в Белгородскую область - РИА Новости, 31.01.2026
07:09 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/pomosch-2071378321.html
Российские военные доставили гумпомощь в Белгородскую область
Российские военные доставили гумпомощь в Белгородскую область
Водители с позывными "Зема" и "Мотор" 7-го МСП 11-го российского армейского корпуса группировки войск "Север" и глава Головчинской сельской территории Ирина...
2026-01-31T07:09:00+03:00
2026-01-31T07:09:00+03:00
белгородская область
украина
ирина полякова
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
белгородская область, украина, ирина полякова, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Украина, Ирина Полякова, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ГРАЙВОРОН (Белгородская обл.), 31 янв - РИА Новости. Водители с позывными "Зема" и "Мотор" 7-го МСП 11-го российского армейского корпуса группировки войск "Север" и глава Головчинской сельской территории Ирина Полякова, рассказали РИА Новости о доставке необходимой гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания для жителей обстреливаемых ВСУ населенных пунктов Белгородской области.
"Летают беспилотники, и мирное население не может сходить в магазин. Доставили людям продукты питания, чтобы хотя бы было на первое время что-то кушать", - отметил "Зема".
Полякова уточняет, что совместными усилиями в поселении организуют пункты обогрева для граждан. Туда везут подушки и продукты, необходимые на первые три дня, в том числе воду, крупы, лапшу быстрого приготовления, картофель, консервы, тушёнку, сахар и разнообразную выпечку.
"Благодарим отдельно 11-й армейский корпус группировки войск "Север", ребята, большое вам спасибо, храни вас Господь!" - обратилась глава Головчинской сельской территории к военнослужащим.
Она также добавила, что военнослужащие регулярно поддерживают мирных граждан, останавливаются при каждой опасности, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.
"Мирные жители нам помогают, и мы им помогаем, победа должна быть общей, и будет она за нами!" - подчеркнул "Мотор".
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил РИА Новости, что 26 января 48 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и зафиксированы атаки 100 БПЛА, из них 57 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, семи частных домовладениях, двух коммерческих объектах и 14 транспортных средствах.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгородская областьУкраинаИрина ПоляковаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
