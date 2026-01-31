Российские военные доставили гумпомощь в Белгородскую область

ГРАЙВОРОН (Белгородская обл.), 31 янв - РИА Новости. Водители с позывными "Зема" и "Мотор" 7-го МСП 11-го российского армейского корпуса группировки войск "Север" и глава Головчинской сельской территории Ирина Полякова, рассказали РИА Новости о доставке необходимой гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания для жителей обстреливаемых ВСУ населенных пунктов Белгородской области.

"Летают беспилотники, и мирное население не может сходить в магазин. Доставили людям продукты питания, чтобы хотя бы было на первое время что-то кушать", - отметил "Зема".

Полякова уточняет, что совместными усилиями в поселении организуют пункты обогрева для граждан. Туда везут подушки и продукты, необходимые на первые три дня, в том числе воду, крупы, лапшу быстрого приготовления, картофель, консервы, тушёнку, сахар и разнообразную выпечку.

"Благодарим отдельно 11-й армейский корпус группировки войск "Север", ребята, большое вам спасибо, храни вас Господь!" - обратилась глава Головчинской сельской территории к военнослужащим.

Она также добавила, что военнослужащие регулярно поддерживают мирных граждан, останавливаются при каждой опасности, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

"Мирные жители нам помогают, и мы им помогаем, победа должна быть общей, и будет она за нами!" - подчеркнул "Мотор".

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил РИА Новости, что 26 января 48 населенных пунктов в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 52 снаряда и зафиксированы атаки 100 БПЛА, из них 57 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, семи частных домовладениях, двух коммерческих объектах и 14 транспортных средствах.