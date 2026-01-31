Опрос показал, сколько поляков не считают США надежным союзником Польши

ВАРШАВА, 31 янв - РИА Новости. Более половины жителей Польши не считают США надежным союзником республики, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SW Research.
Социологи спросили участников исследования, считают ли они нынешние Соединенные Штаты надежным союзником Польши. 29,9% респондентов ответили "да". 53,2% участников исследования ответили "нет". 16,9% поляков, принявших участие в опросе, не имели мнения по этому вопросу.
Cтарший менеджер проектов в SW Research Малгожата Бодзон, комментируя результаты опроса, отметила, что процент ответивших "нет" увеличивается с возрастом - с 42% среди лиц моложе 24 лет до 49% среди лиц в возрасте 25-34 лет, 54% среди лиц в возрасте 35-49 лет и 56% среди респондентов старше 50 лет.
"Почти три из пяти респондентов с высшим образованием считают США ненадежным союзником Польши (58%). Каждый третий житель сельской местности считает США надежным союзником (33%)", - добавила она.
Опрос проводился исследовательским агентством SW Research 27-28 января. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.