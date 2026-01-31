Опрос показал, сколько поляков не считают США надежным союзником Польши

Cтарший менеджер проектов в SW Research Малгожата Бодзон, комментируя результаты опроса, отметила, что процент ответивших "нет" увеличивается с возрастом - с 42% среди лиц моложе 24 лет до 49% среди лиц в возрасте 25-34 лет, 54% среди лиц в возрасте 35-49 лет и 56% среди респондентов старше 50 лет.