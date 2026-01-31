Blue Origin приостанавливает полеты своего корабля New Shepard

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, объявила о приостановке как минимум на два года полетов своего суборбитального корабля New Shepard, чтобы сосредоточится на разработке технологий для пилотируемых полетов на Луну.
Руководитель НАСА Джаред Айзекман ранее заявил, что обсуждал с космическими компаниями Blue Origin и SpaceX планы по ускорению работ в рамках космической программы США по высадке астронавтов на Луну.
"Blue Origin сегодня объявила, что приостанавливает полёты по программе New Shepard и направит ресурсы на дальнейшее ускорение разработки своих технологий для пилотируемых полетов на Луну", - говорится в заявлении компании.
Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III НАСА планирует провести облетную миссию, которая станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.
