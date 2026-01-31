Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске. Архивное фото

Снегопад усложняет поиск провалившихся под лед детей в Брянске

ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Обильный снегопад и сильное течение значительно усложняют поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, из-за осадков перемещение по льду и осмотр местности затруднены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".

"Поиск сильно затрудняется из-за шуги (скопление снега под льдом) и сильного течения. Обильный снегопад значительно усложняет работу: перемещение по льду и осмотр местности становятся затруднительными", - сообщил собеседник агентства.

По словам представителя поискового отряда, все операции по поиску детей проводятся совместно и четко скоординировано.