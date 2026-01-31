Рейтинг@Mail.ru
03:33 31.01.2026 (обновлено: 03:53 31.01.2026)
Снегопад усложняет поиск провалившихся под лед детей в Брянске
происшествия
брянск
бежицкий район
россия
происшествия, брянск, бежицкий район, россия
Происшествия, Брянск, Бежицкий район, Россия
© Фото : Брянская городская администрацияМесто поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске
© Фото : Брянская городская администрация
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске. Архивное фото
ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Обильный снегопад и сильное течение значительно усложняют поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, из-за осадков перемещение по льду и осмотр местности затруднены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".
"Поиск сильно затрудняется из-за шуги (скопление снега под льдом) и сильного течения. Обильный снегопад значительно усложняет работу: перемещение по льду и осмотр местности становятся затруднительными", - сообщил собеседник агентства.
По словам представителя поискового отряда, все операции по поиску детей проводятся совместно и четко скоординировано.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
ПроисшествияБрянскБежицкий районРоссия
 
 
