Снегопад усложняет поиск провалившихся под лед детей в Брянске
Обильный снегопад и сильное течение значительно усложняют поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, из-за осадков перемещение по льду и осмотр... РИА Новости, 31.01.2026
ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Обильный снегопад и сильное течение значительно усложняют поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, из-за осадков перемещение по льду и осмотр местности затруднены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".
"Поиск сильно затрудняется из-за шуги (скопление снега под льдом) и сильного течения. Обильный снегопад значительно усложняет работу: перемещение по льду и осмотр местности становятся затруднительными", - сообщил собеседник агентства.
По словам представителя поискового отряда, все операции по поиску детей проводятся совместно и четко скоординировано.
Администрация Брянска
сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе
. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ
). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.