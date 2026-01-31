Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы признал вину

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы дал признательные показания, в понедельник следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает столичный главк СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, 31 января злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. По данным ведомства, со слов подозреваемого, 30 января около 17.00 мск он приехал домой к своей бывшей девушке, чтобы забрать вещи и попробовать наладить отношения. Между ними возникла ссора, в ходе которой он задушил девушку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемый задержан.
"Да", - ответил фигурант на вопрос правоохранителя о признании вины в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Соответствующее видео опубликовал главк.
По данным надзорного ведомства, в понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Люблинским районным судом Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.