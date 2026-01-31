https://ria.ru/20260131/planety-2071470586.html
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение - РИА Новости, 31.01.2026
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
Все планеты, кроме Венеры, будут видны на рассветном небе 12 августа, в этот же день произойдёт солнечное затмение, а ночью можно будет наблюдать достигший пика РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:22:00+03:00
2026-01-31T20:22:00+03:00
2026-01-31T20:22:00+03:00
наука
персеиды
россия
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745437646_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_d7158869a59f06cb928b0abb04e1cbeb.jpg
https://ria.ru/20260129/planeta-2070953790.html
персеиды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745437646_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_9dd1f82a2d7b44329efa2fc6ab680e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персеиды, россия, роскосмос
Наука, Персеиды, Россия, Роскосмос
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
"Роскосмос": пик метеоров Персеиды и затмение произойдут 12 августа
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все планеты, кроме Венеры, будут видны на рассветном небе 12 августа, в этот же день произойдёт солнечное затмение, а ночью можно будет наблюдать достигший пика метеорный поток Персеиды, сообщили в "Роскосмосе".
"12 августа — главный астродень года. Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс
, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что в этот же день в обед произойдёт полное солнечное затмение, частные фазы которого будут видны на севере России
. После заката на ночном небе можно будет смотреть на метеорный поток Персеиды
, который достигнет пика ночью.
Кроме того, парад планет ожидается 28 февраля, в этот день на небе можно будет разглядеть Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.