"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
Наука
 
20:22 31.01.2026
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение - РИА Новости, 31.01.2026
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение
Все планеты, кроме Венеры, будут видны на рассветном небе 12 августа, в этот же день произойдёт солнечное затмение, а ночью можно будет наблюдать достигший пика РИА Новости, 31.01.2026
"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение

"Роскосмос": пик метеоров Персеиды и затмение произойдут 12 августа

© NASA / Bill IngallsМетеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© NASA / Bill Ingalls
Метеорный поток Персеиды. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все планеты, кроме Венеры, будут видны на рассветном небе 12 августа, в этот же день произойдёт солнечное затмение, а ночью можно будет наблюдать достигший пика метеорный поток Персеиды, сообщили в "Роскосмосе".
"12 августа — главный астродень года. Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день в обед произойдёт полное солнечное затмение, частные фазы которого будут видны на севере России. После заката на ночном небе можно будет смотреть на метеорный поток Персеиды, который достигнет пика ночью.
Кроме того, парад планет ожидается 28 февраля, в этот день на небе можно будет разглядеть Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.
Планета HD 137010 b в представлении художника - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету
