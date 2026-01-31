"Роскосмос" рассказал, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все планеты, кроме Венеры, будут видны на рассветном небе 12 августа, в этот же день произойдёт солнечное затмение, а ночью можно будет наблюдать достигший пика метеорный поток Персеиды, сообщили в "Роскосмосе".