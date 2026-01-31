"Не предотвратят". В Германии забили тревогу из-за плана НАТО против России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включающих там размещение европейских военных, создаст риск расширения конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"В этих условиях громкие обещания "гарантий безопасности" для Украины со стороны членов НАТО фактически являются призывом к продолжению конфликта — и, следовательно, гарантией небезопасности. Между тем, любому наблюдателю очевидно, что несколько тысяч солдат НАТО не предотвратят возобновление боевых действий после заключения перемирия", — говорится в материале.
Издание указывает, что настоящая безопасность может быть достигнута только совместными усилиями противников, которые также готовы стать партнерами.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Новая "броня". Что НАТО разрабатывает для конфликта с Россией
29 января, 08:00