Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете
19:13 31.01.2026
Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете
Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете - РИА Новости, 31.01.2026
Российского туриста внезапно разбил полный паралич на Пхукете
Сорокапятилетнего россиянина, спортсмена, ведущего здоровый образ жизни, внезапно разбил полный паралич во время отдыха на таиландском туристическом острове... РИА Новости, 31.01.2026
БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Сорокапятилетнего россиянина, спортсмена, ведущего здоровый образ жизни, внезапно разбил полный паралич во время отдыха на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях.
"У Евгения Шеина из Новосибирска, приехавшего отдыхать на Пхукет вдвоем с женой, внезапно начали неметь руки, и после этого в течение суток развился полный паралич. Диагноз врачей на Пхукете - синдром Гийена-Баре, редкое аутоиммунное заболевание, возникающее у некоторых людей после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, даже простудного", - сообщила агентству доброволец.
Она отметила, что россиянин находится в сознании и может говорить, но совершенно не может двигаться и постоянно чувствует сильные боли в ногах и руках. Он находится в реанимационной палате из-за риска остановки дыхания, и поэтому его нельзя перевести в обычную палату, тем более выписать и перевезти в гостиницу, сообщила волонтер.
Синдром Гийена-Баре лечат внутривенными инъекциями иммуноглобулинов, что и делали в последние несколько дней врачи больницы "Ватчира" на Пхукете, в которой день пребывания в реанимационной палате вместе с лекарствами стоит около тысячи долларов, рассказала агентству Шерстобоева.
Россиянину, по словам волонтера, требуется немедленная эвакуация на родину для прохождения лечения и реабилитации в российских лечебных учреждениях, и у его семьи есть уже часть средств, необходимых для этого, однако пока эвакуация невозможна по техническим причинам.
