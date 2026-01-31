Рейтинг@Mail.ru
Писториус заявил об отсутствии признаков, что США хотят выйти из НАТО
16:55 31.01.2026
Писториус заявил об отсутствии признаков, что США хотят выйти из НАТО
Писториус заявил об отсутствии признаков, что США хотят выйти из НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что нет никаких признаков, указывающих на то, что США хотят выйти из НАТО.
Писториус заявил об отсутствии признаков, что США хотят выйти из НАТО

Писториус: нет признаков того, что США хотят выйти из НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что нет никаких признаков, указывающих на то, что США хотят выйти из НАТО.
"Американцы так же нуждаются в Европе, как европейцы в американцах. Для Вашингтона Европа обладает геостратегическим и геоэкономическим значением... Нет никаких признаков того, что США хотят выйти из НАТО", - заявил Писториус в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Американский постпред при НАТО назвал США непревзойденной сверхдержавой
26 января, 20:41
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
СМИ назвали главную задачу генсека НАТО
28 января, 10:33
 
В миреСШАЕвропаГерманияБорис ПисториусНАТО
 
 
