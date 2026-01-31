https://ria.ru/20260131/pevitsa-2071447770.html
Певица Елка отказалась от украинского гражданства
Певица Елка отказалась от украинского гражданства - РИА Новости, 31.01.2026
Певица Елка отказалась от украинского гражданства
Певица Елка (Елизавета Иванцив) получила российское гражданство в 2024 году, когда носила фамилию Астахова, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T18:20:00+03:00
россия
елка (елизавета иванцив)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798797702_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_937878b56b163d888034830a27e147da.jpg
https://ria.ru/20260129/elka-2071091537.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798797702_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_4431dad725fad7437236cabd1c61d587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елка (елизавета иванцив), общество
Россия, Елка (Елизавета Иванцив), Общество
Певица Елка отказалась от украинского гражданства
РИА Новости: певица Ёлка оформила российское гражданство