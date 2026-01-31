Рейтинг@Mail.ru
16:36 31.01.2026
Певица Елка отказалась от украинского гражданства
Певица Елка (Елизавета Иванцив) получила российское гражданство в 2024 году, когда носила фамилию Астахова, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2026
2026
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певица Елка (Елизавета Иванцив) получила российское гражданство в 2024 году, когда носила фамилию Астахова, выяснило РИА Новости.
Артистка является уроженкой Закарпатской области. О получении российского гражданства она уведомила соответствующие органы в 2024 году.
Ранее артистка была замужем за Сергеем Астаховым, с которым позже развелась.
