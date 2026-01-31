Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 31.01.2026
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны РФ опубликовало в субботу видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт Петровка в Запорожской области, на кадрах показан военный ВС РФ с российским...
2026
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт Петровка в Запорожской области, на кадрах показан военный ВС РФ с российским флагом на освобожденной территории.
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" ведомство сообщило ранее в субботу.
На опубликованных кадрах видны удары российских дронов по различной бронетехнике противника, автомобилям и живой силе ВСУ.
Водружение флага России в разных районах населенного пункта Подолы Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах
