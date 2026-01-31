https://ria.ru/20260131/petrovka-2071411203.html
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны РФ опубликовало в субботу видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт Петровка в Запорожской области, на кадрах показан военный ВС РФ с российским...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
Минобороны показало кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области