ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники - РИА Новости, 31.01.2026
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники
ВС РФ при освобождении Петровки в Запорожской области уничтожили до десяти единиц украинской техники, заняли плацдарм площадью до пяти квадратных километров,... РИА Новости, 31.01.2026
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники
ВС РФ заняли до 5 кв км при освобождении Петровки в Запорожской области