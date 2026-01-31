Рейтинг@Mail.ru
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 31.01.2026
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники
ВС РФ при освобождении Петровки в Запорожской области уничтожили до десяти единиц украинской техники, заняли плацдарм площадью до пяти квадратных километров,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T12:48:00+03:00
2026-01-31T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России при освобождении Петровки уничтожили до десяти единиц техники

ВС РФ заняли до 5 кв км при освобождении Петровки в Запорожской области

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВС РФ при освобождении Петровки в Запорожской области уничтожили до десяти единиц украинской техники, заняли плацдарм площадью до пяти квадратных километров, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении Петровки ведомство сообщило в субботу.
"Под контроль взят район обороны площадью до пяти квадратных километров, очищены прилегающие лесополосы и узлы обороны, обеспечивавшие удержание населенного пункта. Потери ВСУ на данном участке фронта составили до десяти единиц техники и большого количества живой силы", - говорится в сообщении военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Петровку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Петровку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Петровку в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
