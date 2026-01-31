https://ria.ru/20260131/petrovka-2071408872.html
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
2026-01-31T12:35:00+03:00
2026-01-31T12:35:00+03:00
2026-01-31T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
