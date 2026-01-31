Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 31.01.2026 (обновлено: 12:50 31.01.2026)
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
ВС России уничтожили резервы ВСУ, направлявшиеся в освобожденную Петровку
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы уничтожили резервы, которые командование ВСУ направило в попытке удержать освобожденную ВС РФ Петровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Петровки ведомство сообщило ранее в субботу.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Петровку в Запорожской области
"Попытки противника удержать населенный пункт за счёт переброски резервов не принесли успеха — техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" расширяют зону контроля, занимая выгодные рубежи и усиливая давление на оборону противника, усложняя его логистику, подчеркнули в МО РФ.
Петровку освободили штурмовые подразделения 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".
