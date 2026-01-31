https://ria.ru/20260131/petrovka-2071406444.html
Бойцы "Востока" освободили Петровку в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили Петровку в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка в Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
запорожская область
россия
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
