Число погибших при крушении парома на Филиппинах увеличилось до 36

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число погибших в результате крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 возросло до 36, передает новостное агентство GMA News.
Ранее сообщалось о 31 погибшем в результате происшествия.
В США подтвердили факт крушения самолета в аэропорту Бангора
26 января, 06:21
"Общее количество погибших в результате крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 возросло до 36 человек после обнаружения еще трех тел", - говорится в сообщении агентства.
Согласно данным береговой охраны Филиппин, два тела были найдены около 13.42 (8.42 мск), ближе к 14.00 (9.00 мск) был найден еще один погибший.
Ранее посольство России на Филиппинах сообщило РИА Новости, что не располагает данными о гражданах РФ среди погибших в результате крушения парома вблизи архипелага.
Пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 затонул ночью в понедельник примерно в одной морской миле от провинции Басилан, следуя из города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. Береговая охрана Филиппин сообщила, что на борту судна находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По всей видимости, на судне возникли технические проблемы, и оно затонуло в условиях хорошей погоды.