СК проводит проверку после частичного обрушения памятника в Нальчике

НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам частично обрушился в Нальчике, следственные органы организовали проверку по данному факту, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения в одном из скверов города Нальчика части памятника памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении

По данным ведомства, расположенный в сквере по улице Толстого монумент из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к его содержанию и реставрации получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.