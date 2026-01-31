https://ria.ru/20260131/pamyatnik-2071428711.html
СК проводит проверку после частичного обрушения памятника в Нальчике
СК проводит проверку после частичного обрушения памятника в Нальчике
нальчик
россия
нальчик
россия
НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам частично обрушился в Нальчике, следственные органы организовали проверку по данному факту, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ
по КБР организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения в одном из скверов города Нальчика
части памятника памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении
.
По данным ведомства, расположенный в сквере по улице Толстого монумент из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к его содержанию и реставрации получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СУСК РФ.