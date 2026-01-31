Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после частичного обрушения памятника в Нальчике
15:08 31.01.2026 (обновлено: 15:14 31.01.2026)
СК проводит проверку после частичного обрушения памятника в Нальчике
происшествия
нальчик
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, нальчик, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : kbr.sledcom/TelegramОбрушение части памятника Великой Отечественной войны в Нальчике
Обрушение части памятника Великой Отечественной войны в Нальчике - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : kbr.sledcom/Telegram
Обрушение части памятника Великой Отечественной войны в Нальчике
НАЛЬЧИК, 31 янв – РИА Новости. Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны солдатам частично обрушился в Нальчике, следственные органы организовали проверку по данному факту, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
"Следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР организовано проведение доследственной проверки по факту обрушения в одном из скверов города Нальчика части памятника памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расположенный в сквере по улице Толстого монумент из-за халатного отношения ответственных должностных лиц к его содержанию и реставрации получил значительные повреждения наружных отделочных плит, в результате произошло его частичное разрушение.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СУСК РФ.
ПроисшествияНальчикРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
