В Саратовской области трое детей отравились угарным газом

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Трое детей госпитализированы из многоквартирного дома в городе Балашов Саратовской области с отравлением угарным газом в субботу, сообщили в прокуратуре региона.
"По предварительным данным, сегодня, 31.01.2026, в дневное время из ГУЗ СО "Балашовская районная больница" поступило сообщение о госпитализации из квартиры многоквартирного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Балашове с диагнозом "отравление угарным газом" троих несовершеннолетних. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования", - написала областная прокуратура в Telegram-канале.
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что госпитализированы девочки-двойняшки в возрасте двух лет, а также 10-летняя девочка. "Состояние стабильное", - добавил собеседник.
