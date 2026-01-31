Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/otravlenie-2071442948.html
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 31.01.2026
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом
Трое детей госпитализированы из многоквартирного дома в городе Балашов Саратовской области с отравлением угарным газом в субботу, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:13:00+03:00
2026-01-31T16:13:00+03:00
происшествия
балашов
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20260127/burjatija-2070587703.html
балашов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашов, саратовская область
Происшествия, Балашов, Саратовская область
В Саратовской области трое детей отравились угарным газом

В Балашове трёх малолетних сестер госпитализировали с отравлением угарным газом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Трое детей госпитализированы из многоквартирного дома в городе Балашов Саратовской области с отравлением угарным газом в субботу, сообщили в прокуратуре региона.
"По предварительным данным, сегодня, 31.01.2026, в дневное время из ГУЗ СО "Балашовская районная больница" поступило сообщение о госпитализации из квартиры многоквартирного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Балашове с диагнозом "отравление угарным газом" троих несовершеннолетних. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации газового оборудования", - написала областная прокуратура в Telegram-канале.
В экстренных службах РИА Новости уточнили, что госпитализированы девочки-двойняшки в возрасте двух лет, а также 10-летняя девочка. "Состояние стабильное", - добавил собеседник.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Бурятии мать троих детей погибла от отравления угарным газом
27 января, 16:32
 
ПроисшествияБалашовСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала