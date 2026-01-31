В Саратовской области трое детей отравились угарным газом

САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Трое детей госпитализированы из многоквартирного дома в городе Балашов Саратовской области с отравлением угарным газом в субботу, сообщили в прокуратуре региона.

В экстренных службах РИА Новости уточнили, что госпитализированы девочки-двойняшки в возрасте двух лет, а также 10-летняя девочка. "Состояние стабильное", - добавил собеседник.