В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
14:09 31.01.2026
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:09:00+03:00
2026-01-31T14:09:00+03:00
мурманск
североморск
островной
общество
мурманская область
мурманск
североморск
островной
мурманская область
мурманск, североморск, островной, общество, мурманская область
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света

Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС.
"С 11.00 31 января до 09.00 2 февраля введен режим функционирования повышенной готовности на территории ЗАТО Островной в связи с отключением электроснабжения города", - говорится в тексте оповещения.
Котельные в Мурманске и Североморске перевели на резервные схемы
Вчера, 12:45
На странице администрации Островного "ВКонтакте" говорится, что связи с отключением линии электропередачи Л-177 поставка электрической энергии потребителям осуществляется от резервных источников электроснабжения, в городе введен режим "Повышенная готовность", временно отсутствует горячее водоснабжение.
"Просим жителей города организовать экономный режим расхода электроэнергии", - говорится в сообщении.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново", там началось частичное отключение жилфонда. Об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
Вчера, 11:10
 
МурманскСевероморскОстровнойОбществоМурманская область
 
 
