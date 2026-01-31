В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света

МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС.

"С 11.00 31 января до 09.00 2 февраля введен режим функционирования повышенной готовности на территории ЗАТО Островной в связи с отключением электроснабжения города", - говорится в тексте оповещения.

На странице администрации Островного "ВКонтакте" говорится, что связи с отключением линии электропередачи Л-177 поставка электрической энергии потребителям осуществляется от резервных источников электроснабжения, в городе введен режим "Повышенная готовность", временно отсутствует горячее водоснабжение.

"Просим жителей города организовать экономный режим расхода электроэнергии", - говорится в сообщении

В субботу утром у части потребителей Мурманска Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании " Россети ", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис , на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.

Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново", там началось частичное отключение жилфонда. Об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.