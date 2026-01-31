https://ria.ru/20260131/ostrovnoy-2071420653.html
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света - РИА Новости, 31.01.2026
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
31.01.2026

Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС.
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения электроснабжения
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в городе Островной в Мурманской области из-за отключения электроснабжения, следует из оповещения РСЧС.
"С 11.00 31 января до 09.00 2 февраля введен режим функционирования повышенной готовности на территории ЗАТО Островной
в связи с отключением электроснабжения города", - говорится в тексте оповещения.
На странице администрации Островного "ВКонтакте" говорится, что связи с отключением линии электропередачи Л-177 поставка электрической энергии потребителям осуществляется от резервных источников электроснабжения, в городе введен режим "Повышенная готовность", временно отсутствует горячее водоснабжение.
"Просим жителей города организовать экономный режим расхода электроэнергии", - говорится в сообщении
В субботу утром у части потребителей Мурманска
и Североморска
вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети
", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис
, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново", там началось частичное отключение жилфонда. Об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.