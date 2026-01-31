Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как более двух месяцев ходила с осколком в глазу после украинского обстрела.

"Я была на улице, и рядом упал - метров 30, может, 40 - снаряд. Рядом дом – дома нет, у меня дома нет. А мне осколок попал в глаз. И два с половиной месяца ходила", – сказала Астахова.