https://ria.ru/20260131/oskolok-2071470123.html
Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после атаки ВСУ
Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после атаки ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после атаки ВСУ
Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как более двух месяцев ходила с осколком в глазу после украинского обстрела. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:16:00+03:00
2026-01-31T20:16:00+03:00
2026-01-31T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
димитров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Димитров, Вооруженные силы Украины
Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после атаки ВСУ
Жительница Димитрова два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ