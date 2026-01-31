Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 31.01.2026
ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 31.01.2026
ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и миномёт ВСУ на константиновском направлении,... РИА Новости, 31.01.2026
ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой

ВС РФ уничтожили артиллерийское орудие Д-20 и миномёт ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и миномёт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Применение артиллерийского орудия боевиками ВСУ было зафиксировано разведчиками 6-й мотострелковой дивизии.
«
"Разведывательные подразделения своевременно выявили работу орудия Д-20 и передали координаты операторам беспилотных систем. Двумя точными ударами замаскированное 152-миллиметровое орудие противника было уничтожено", — говорится в сообщении.
