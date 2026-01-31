ВС России уничтожили орудие Д-20 ВСУ под Константиновкой

https://ria.ru/20260131/orudie-2071381434.html
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и миномёт ВСУ на константиновском направлении,... РИА Новости, 31.01.2026
