В Орле завершили работы по ликвидации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 31.01.2026
В Орле завершили работы по ликвидации взрывоопасного предмета
Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в Орле завершены, боеприпас обезврежен и вывезен в безопасную зону, сообщил в субботу губернатор региона... РИА Новости, 31.01.2026
2026
ТУЛА, 31 янв – РИА Новости. Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в Орле завершены, боеприпас обезврежен и вывезен в безопасную зону, сообщил в субботу губернатор региона Андрей Клычков.
В пятницу Клычков сообщал в ходе прямого эфира, что в субботу утром проведут работы по обезвреживанию частей ракеты в Орле. В целях безопасности в 500 метрах от места нахождения боезаряда провели эвакуацию, также по ряду улиц перекрыли движение людей и машин.
"Друзья, спешу сообщить, что все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в городе Орле завершены. Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек", - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Глава Орловской области добавил, что все граждане, которые покидали свои дома, могут возвращаться обратно. Ограничения движения транспорта также отменены.
