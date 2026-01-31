https://ria.ru/20260131/orel-2071422943.html
В Орле завершили работы по ликвидации взрывоопасного предмета
Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в Орле завершены, боеприпас обезврежен и вывезен в безопасную зону, сообщил в субботу губернатор региона... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
орел
орловская область
андрей клычков
происшествия
орел, орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
