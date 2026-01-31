В Орле завершили работы по ликвидации взрывоопасного предмета

«

"Друзья, спешу сообщить, что все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в городе Орле завершены. Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек", - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.