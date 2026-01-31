Рейтинг@Mail.ru
В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 31.01.2026 (обновлено: 08:50 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/orel-2071371164.html
В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц
В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц - РИА Новости, 31.01.2026
В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц
Обезвреживание частей ракеты будет проводиться в Орле в субботу утром, в связи с чем по ряду улиц будет перекрыто движение, а дома в радиусе 500 метров будут... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:39:00+03:00
2026-01-31T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орел
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151434/23/1514342346_30:343:3061:2048_1920x0_80_0_0_533ec20e4fb93ed4e3091366ab3d5231.jpg
https://ria.ru/20260122/belgorod-2069704203.html
https://ria.ru/20250913/orel-2041724683.html
орел
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151434/23/1514342346_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_b33ae00486ca9992049307850954c728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, орел, орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц

В Орле 31 января из-за обезвреживания частей ракеты эвакуируют несколько улиц

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обезвреживание частей ракеты будет проводиться в Орле в субботу утром, в связи с чем по ряду улиц будет перекрыто движение, а дома в радиусе 500 метров будут эвакуированы, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Хочу проинформировать о мероприятиях, проводимых по обезвреживанию взрывоопасного предмета в городе Орле. Силовыми ведомствами завершена вся необходимая подготовка. Завтра специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания
22 января, 21:39
Губернатор уточнил, что в целях безопасности в 500 метров от места нахождения боезаряда будет проведена эвакуация, также по ряду улиц будет перекрыто движение людей и машин. Работы будут проводиться с 8.30 по местному времени.
В понедельник Клычков сообщил, что на территории одного из СНТ обнаружен элемент взрывного устройства.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Орловской области на ж/д путях нашли взрывные устройства, есть жертвы
13 сентября 2025, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрелОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала