В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обезвреживание частей ракеты будет проводиться в Орле в субботу утром, в связи с чем по ряду улиц будет перекрыто движение, а дома в радиусе 500 метров будут эвакуированы, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что в целях безопасности в 500 метров от места нахождения боезаряда будет проведена эвакуация, также по ряду улиц будет перекрыто движение людей и машин. Работы будут проводиться с 8.30 по местному времени.