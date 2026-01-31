В Орле в субботу утром эвакуируют несколько улиц

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обезвреживание частей ракеты будет проводиться в Орле в субботу утром, в связи с чем по ряду улиц будет перекрыто движение, а дома в радиусе 500 метров будут эвакуированы, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Хочу проинформировать о мероприятиях, проводимых по обезвреживанию взрывоопасного предмета в городе Орле. Силовыми ведомствами завершена вся необходимая подготовка. Завтра специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Губернатор уточнил, что в целях безопасности в 500 метров от места нахождения боезаряда будет проведена эвакуация, также по ряду улиц будет перекрыто движение людей и машин. Работы будут проводиться с 8.30 по местному времени.
В понедельник Клычков сообщил, что на территории одного из СНТ обнаружен элемент взрывного устройства.
