"Бой должен быть выигран". Орбан сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС не должно даже обсуждаться, так как оно принесло бы войну на территорию союза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
Орбан подчеркнул, что такой сценарий можно предотвратить, если венгры и другие народы Центральной Европы поступят мудро, а также если Западная Европа "восстанет" и заставит своих лидеров прекратить поддерживать этот абсурдный план.
Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
