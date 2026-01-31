https://ria.ru/20260131/odesskaya-2071399298.html
Жители части Одесской области остались без электричества из-за непогоды
Жители части Одесской области остались без электричества из-за непогоды
Жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов Одесской области Украины остались без электричества из-за... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
березовский
одесский район
одесская область
дтэк
Жители части Одесской области остались без электричества из-за непогоды
Жители 5 районов Одесской области остались без электричества из-за обледенения