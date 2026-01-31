Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
11:04 31.01.2026
Жители части Одесской области остались без электричества из-за непогоды
Жители части Одесской области остались без электричества из-за непогоды

Жители 5 районов Одесской области остались без электричества из-за обледенения

Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов Одесской области Украины остались без электричества из-за обледенения и последующего обрыва проводов, сообщила в субботу украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Ночью 31 января сложные погодные условия почти по всей Одесской области привели к обрыву проводов и повреждению элементов электросетей из-за намерзания льда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
По информации "ДТЭК", на утро 31 января без света остаются потребители в Подольском, Березовском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском и Одесском районах. В Одессе энергоснабжение обеспечивается только для объектов критической инфраструктуры.
Блэкаут в Днепропетровске, Украина
"Наплыв туристов". СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
25 января, 20:04
 
В миреБерезовскийОдесский районОдесская областьДТЭК
 
 
