В Одессе перекрыли дорогу из-за отключения света - РИА Новости, 31.01.2026
22:31 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/odessa-2071481967.html
В Одессе перекрыли дорогу из-за отключения света
Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии в их жилом комплексе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T22:31:00+03:00
2026-01-31T22:31:00+03:00
в мире, украина, одесский район, одесса
В мире, Украина, Одесский район, Одесса
В Одессе перекрыли дорогу из-за отключения света

© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии в их жилом комплексе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что жители Подольского, Березовского, Раздельнянского, Белгород-Днестровского и Одесского районов Одесской области Украины остались без электричества из-за обледенения и последующего обрыва проводов.
"Жители одного из одесских жилых комплексов перекрыли дорогу из-за отсутствия света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Также в субботу украинские СМИ сообщали, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
Блэкаут в Киеве
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине
