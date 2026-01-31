ВСУ обстреляли четыре приграничных округа в Белгородской области за сутки

За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, на складе, предприятии и в двух транспортных средствах.

Он добавил, что по Краснояружскому округу произведены атаки четырех беспилотников, два из которых подавлены, над Прохоровским округом сбит беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Шебекинскому округу выпущен один боеприпас и совершены атаки четырех беспилотников, два из которых подавлены.