Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби менее чем за сутки до начала переговоров по украинскому урегулированию спокойная, полицейского усиления на улицах нет, передает...
2026-01-31T20:50:00+03:00
в мире, россия, украина, абу-даби, мирный план сша по украине, оаэ
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби за сутки до начала переговоров по Украине спокойная