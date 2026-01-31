Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная - РИА Новости, 31.01.2026
20:50 31.01.2026
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная - РИА Новости, 31.01.2026
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная
Обстановка в Абу-Даби менее чем за сутки до начала переговоров по украинскому урегулированию спокойная, полицейского усиления на улицах нет, передает... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:50:00+03:00
2026-01-31T20:50:00+03:00
в мире
россия
украина
абу-даби
мирный план сша по украине
оаэ
россия
украина
абу-даби
оаэ
в мире, россия, украина, абу-даби, мирный план сша по украине, оаэ
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, ОАЭ
Обстановка в Абу-Даби за сутки до переговоров по Украине спокойная

Обстановка в Абу-Даби за сутки до начала переговоров по Украине спокойная

АБУ-ДАБИ, 31 янв - РИА Новости. Обстановка в Абу-Даби менее чем за сутки до начала переговоров по украинскому урегулированию спокойная, полицейского усиления на улицах нет, передает корреспондент РИА Новости.
Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию запланирован в Абу-Даби на воскресенье.
Обстановка на улицах города спокойная, дополнительных полицейских патрулей или перекрытий в столице ОАЭ не наблюдается. У посольств России и Украины также спокойно, меры безопасности не усилены. Представительства обеих стран закрыты в связи с выходным днем. В районе президентского комплекса дополнительных перекрытий или каких-либо ограничений нет.
Предыдущий раунд переговоров в формате трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины завершился в столице Объединенных Арабских Эмиратов 24 января. Переговоры проходили два дня.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
Заголовок открываемого материала