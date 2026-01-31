https://ria.ru/20260131/noch-2071388571.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 19,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.01.2026
общество
москва
михаил леус
