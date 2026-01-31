Рейтинг@Mail.ru
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 16 раз в 2025 году
08:22 31.01.2026 (обновлено: 09:05 31.01.2026)
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 16 раз в 2025 году
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в прошлом году более чем в 16 раз — до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 31.01.2026
экономика
грузия
россия
азербайджан
грузия
россия
азербайджан
экономика, грузия, россия, азербайджан
Экономика, Грузия, Россия, Азербайджан
Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 16 раз в 2025 году

РИА Новости: Грузия увеличила поставки нефти из России в 2025 году до $95,8 млн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Поставки российской нефти в Грузию увеличились в прошлом году более чем в 16 раз — до рекордных 95,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни соседней страны и платформы Comtrade.
В абсолютном выражении объем импорта за 2025-й вырос с 10,5 до 225,3 тысячи тонн.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Газпром" нарастил поставки газа в Грузию
12 января, 21:18
Предыдущий максимум по поставкам был в 2016 году, когда Грузия ввезла 39,6 тысячи тонн нефти из России на 10,8 миллиона долларов.
Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же они ввезли 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона.
Также в 2025-м нефть в Грузию отправлял Азербайджан, речь идет о двух небольших партиях примерно по две тысячи тонн на 1,8 миллиона долларов.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума
24 января, 16:09
 
ЭкономикаГрузияРоссияАзербайджан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
