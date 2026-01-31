Поставки российской нефти в Грузию увеличились в 16 раз в 2025 году

В абсолютном выражении объем импорта за 2025-й вырос с 10,5 до 225,3 тысячи тонн.

Пиковым по спросу в прошлом году стал октябрь, когда грузинские компании импортировали 99 тысяч тонн нефти на 46,7 миллиона долларов. В декабре же они ввезли 91,7 тысячи тонн на 35,8 миллиона.