Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:36:00+03:00
россия
общество
россия
россия, общество
Россиян в конце февраля ждет четырехдневная рабочая неделя