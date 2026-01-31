Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/nedelya-2071424603.html
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе - РИА Новости, 31.01.2026
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:36:00+03:00
2026-01-31T14:36:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947906759_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_7630e1e8a70f4714067a949aa77315c0.jpg
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/proizvodstvennyy-kalendar-2026/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947906759_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8431492b3d3acc901f5f67a6034f60dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе

Россиян в конце февраля ждет четырехдневная рабочая неделя

© iStock.com / Bojan89Девушка во время работы в офисе
Девушка во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© iStock.com / Bojan89
Девушка во время работы в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Последняя рабочая неделя в феврале будет сокращенной и продлится четыре дня, следует из утвержденного правительством России производственного календаря.
Короткая рабочая неделя начнется со вторника — 24 февраля, из-за празднования в понедельник — 23 февраля, Дня защитника Отечества.
© ИнфографикаКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
© Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
А три выходных продлятся с 21 по 23 февраля включительно.
При этом длинных рабочих недель в этом году не будет.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала