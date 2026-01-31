Рейтинг@Mail.ru
Власти Нальчика объяснили частичное обрушение памятника защитникам города - РИА Новости, 31.01.2026
23:52 31.01.2026
Власти Нальчика объяснили частичное обрушение памятника защитникам города
Власти Нальчика объяснили частичное обрушение памятника защитникам города - РИА Новости, 31.01.2026
Власти Нальчика объяснили частичное обрушение памятника защитникам города
Администрация Нальчика объяснила частичное обрушение облицовки памятника защитникам города, павшим в годы Великой Отечественной войны, перепадом температуры... РИА Новости, 31.01.2026
2026
Власти Нальчика объяснили частичное обрушение памятника защитникам города

НАЛЬЧИК, 31 янв - РИА Новости. Администрация Нальчика объяснила частичное обрушение облицовки памятника защитникам города, павшим в годы Великой Отечественной войны, перепадом температуры воздуха.
"Разрушение облицовки памятника нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, произошло в результате атмосферного и температурного воздействия… Первичный осмотр памятника… показал, что частичное разрушение облицовки произошло в результате циклического расширения и сжатия материалов, которое привело к образованию трещин и разрушению защитных слоев", - говорится в публикации Telegram-канала мэрии.
Памятник Героям Первой мировой в Пскове - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Пскове спасли от разрушения памятник героям Первой мировой войны
18 августа 2025, 15:54
По данным администрации, готовится локально-сметный расчет, при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены реставрационные работы.
Ранее СУСК РФ по Кабардино-Балкарии сообщило, что возбудило уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ по факту частичного обрушения облицовки памятника защитникам Нальчика, павшим в годы Великой Отечественной войны. По версии следствия, мемориал частично обрушился "вследствие необеспечения ответственными должностными лицам органов власти его сохранности и в отсутствие проведения своевременной реставрации".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Парламентское Собрание запустило новый проект по сохранению памятников
11 декабря 2025, 10:02
 
