Украина должна совершить крупнейший в 2026 году платеж МВФ до воскресенья
Украина должна совершить крупнейший в 2026 году платеж МВФ до воскресенья - РИА Новости, 31.01.2026
Украина должна совершить крупнейший в 2026 году платеж МВФ до воскресенья
Украина должна совершить до воскресенья крупнейший разовый платеж Международному валютному фонду за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T06:11:00+03:00
2026-01-31T06:11:00+03:00
2026-01-31T09:04:00+03:00
киев
украина
мвф
в мире
киев
украина
Новости
ru-RU
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Украина должна совершить до воскресенья крупнейший разовый платеж Международному валютному фонду за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ.
До полуночи по вашингтонскому времени (08:00 мск) Киев должен погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда в размере 136 миллионов 38,5 тысячи SDR.
Согласно официальному курсу МВФ
на 27 января, один SDR эквивалентен 1,379 доллара. Таким образом, размер обязательного платежа Украины составляет около 187,6 миллиона долларов.
Рекордный показатель прошлого года также пришелся на февраль и составил более 161 миллиона SDR или около 220 миллионов долларов. Ранее в январе истек срок очередного платежа Киева в размере около 171,9 миллиона.
Следующий блок финансовых обязательств Украины наступает 24 февраля. Речь идет о возврате средств, предоставленных стране через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов государств — участников фонда.
В феврале-апреле Киев должен совершить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.