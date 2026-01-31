МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сгенерированные нейросетью документы, которые зачастую используют мошенники, могут иметь вымышленные или противоречивые сведения, а также на них могут отсутствовать привычные элементы оформления или использоваться нестандартные шрифты, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, мошенники используют искусственный интеллект для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, стилизованных под официальные источники.

В МВД добавили, что существует несколько методов, позволяющих отличить подлинные документы, фотографии и другие материалы от созданных с использованием нейросетей, однако в ведомстве подчеркивают, что наличие одного признака не является доказательством фальсификации, но их совокупность может указывать на искусственное происхождение.

По словам правоохранителей, подлинные официальные документы имеют четко структурированные реквизиты, полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, подпись уполномоченного должностного лица и тому прочее.

« "В отличие от них, материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например, несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", - сказали в ведомстве.