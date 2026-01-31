Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/mvd-2071380974.html
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью - РИА Новости, 31.01.2026
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью
Сгенерированные нейросетью документы, которые зачастую используют мошенники, могут иметь вымышленные или противоречивые сведения, а также на них могут... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T07:58:00+03:00
2026-01-31T07:58:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_de6d47f166273925fe14d107fdd1ac2b.jpg
https://ria.ru/20251223/moshenniki-2064005665.html
https://ria.ru/20260127/moshenniki-2070457035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010709673_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e56ba2f2ffa9eca01844c95f41c66e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью

МВД: сгенерированные нейросетью документы могут иметь вымышленные сведения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сгенерированные нейросетью документы, которые зачастую используют мошенники, могут иметь вымышленные или противоречивые сведения, а также на них могут отсутствовать привычные элементы оформления или использоваться нестандартные шрифты, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, мошенники используют искусственный интеллект для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, стилизованных под официальные источники.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
23 декабря 2025, 09:15
В МВД добавили, что существует несколько методов, позволяющих отличить подлинные документы, фотографии и другие материалы от созданных с использованием нейросетей, однако в ведомстве подчеркивают, что наличие одного признака не является доказательством фальсификации, но их совокупность может указывать на искусственное происхождение.
По словам правоохранителей, подлинные официальные документы имеют четко структурированные реквизиты, полное наименование учреждения, регистрационный номер, дату составления, подпись уполномоченного должностного лица и тому прочее.
«
"В отличие от них, материалы, созданные с использованием генеративных моделей, часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, например, несуществующие должности или отсутствие привычных элементов оформления, в том числе штрих-кодов, стандартных шрифтов, отступов и другое", - сказали в ведомстве.
Кроме того, распространяемые мошенниками видео- и аудиоматериалы, как правило, имеют "артефакты", такие как размытые логотипы, неестественные движения губ, отсутствие мелких деталей, несогласованность мимики и речи, статичный или искаженный фон.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
27 января, 05:54
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала