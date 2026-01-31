https://ria.ru/20260131/murmansk-2071461763.html
В Мурманске восстановили энергоснабжение
Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме после аварии на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2026
