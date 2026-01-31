Рейтинг@Mail.ru
18:50 31.01.2026
В Мурманске восстановили энергоснабжение
Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме после аварии на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.01.2026
© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме после аварии на ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объёме. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации точечно проводят настройку подачи электричества", - написал Чибис.
Также, по информации главы ЗАТО Североморск, восстановлено электроснабжение и в столице Северного флота.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что произошло повреждение защитного троса. Во второй половине дня аварию удалось устранить, началась подача электроэнергии.
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Названа причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области
Мурманск Андрей Чибис Североморск Мурманская область Происшествия
 
 
