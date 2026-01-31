Мурманский порт и балкерный терминал временно приостановили работу

«

"ММТП и МБТ оказывают помощь сотрудникам и их семьям: в столовой организовано горячее питание, чтобы переждать период перебоев в более комфортных условиях. Мы следим за развитием ситуации и оперативно сообщим о возобновлении работы предприятий и восстановлении электроснабжения", — отметили в компании.