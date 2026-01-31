Рейтинг@Mail.ru
11:46 31.01.2026
В Мурманске развернули полевые кухни из-за проблем с электроэнергией
2026-01-31T11:46:00+03:00
2026-01-31T11:46:00+03:00
мурманск
североморск
андрей чибис
россети
мурманск
североморск
мурманск, североморск, андрей чибис, россети
Мурманск, Североморск, Андрей Чибис, Россети
© РИА Новости / Мария СеливановаВид Мурманска
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Пункты поддержки населения и полевые кухни вновь начинают работу в Мурманске на фоне отключения электроэнергии в ряде районов, сообщил глава города Иван Лебедев.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены.
"Уважаемые мурманчане! Сегодня мы переживаем вторую волну сбоев в энергоснабжении отдельных районов города Мурманска. Как и на прошлой неделе мы разворачиваем пункты поддержки населения, организуем работу полевых кухонь", - написал Лебедев.
Из списка на сайте городской администрации следует, что порядка 20 пунктов будут развернуты в образовательных и культурных учреждениях, молодежных пространствах, спортивных учреждениях. Власти обещают вновь раздавать продуктовые наборы.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Заснеженные опоры ЛЭП
В Мурманске восстанавливают электроснабжение
08:41
 
МурманскСевероморскАндрей ЧибисРоссети
 
 
