В Мурманске развернули полевые кухни из-за проблем с электроэнергией

МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Пункты поддержки населения и полевые кухни вновь начинают работу в Мурманске на фоне отключения электроэнергии в ряде районов, сообщил глава города Иван Лебедев.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены.
«
"Уважаемые мурманчане! Сегодня мы переживаем вторую волну сбоев в энергоснабжении отдельных районов города Мурманска. Как и на прошлой неделе мы разворачиваем пункты поддержки населения, организуем работу полевых кухонь", - написал Лебедев.
Из списка на сайте городской администрации следует, что порядка 20 пунктов будут развернуты в образовательных и культурных учреждениях, молодежных пространствах, спортивных учреждениях. Власти обещают вновь раздавать продуктовые наборы.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.