https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384430.html
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы - РИА Новости, 31.01.2026
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
Общественный транспорт в Мурманске переводится на особый режим работы из-за повторного перебоя в электроснабжении в части города, сообщил глава Мурманска Иван... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:47:00+03:00
2026-01-31T08:47:00+03:00
2026-01-31T08:47:00+03:00
мурманск
североморск
россети
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_0:330:3052:2047_1920x0_80_0_0_6e60bcaf905e2fdf49b381eebf83ff21.jpg
https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384003.html
мурманск
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070235005_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_306d32dac0c9fb9c536450a2f1d4cf46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, североморск, россети, происшествия
Мурманск, Североморск, Россети, Происшествия
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
В Мурманске транспорт перевели на особый режим работы из-за энергосбоя