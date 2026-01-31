Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
08:47 31.01.2026
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы

Троллейбус в Мурманске
Троллейбус в Мурманске. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Общественный транспорт в Мурманске переводится на особый режим работы из-за повторного перебоя в электроснабжении в части города, сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.
"Переводим общественный транспорт в особый режим работы. Троллейбусное движение осуществляется из Первомайского округа до улицы Академика Книповича. Задействовано 35 троллейбусов", - написал Лебедев в Telegram-канале.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили ранее в субботу в компании "Россети". Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске восстанавливают электроснабжение
