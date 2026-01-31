Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске восстанавливают электроснабжение
08:41 31.01.2026 (обновлено: 08:52 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384003.html
В Мурманске восстанавливают электроснабжение
В Мурманске восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
В Мурманске восстанавливают электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:41:00+03:00
2026-01-31T08:52:00+03:00
происшествия
мурманск
североморск
андрей чибис
россети
мурманск
североморск
происшествия, мурманск, североморск, андрей чибис, россети
Происшествия, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис, Россети
В Мурманске восстанавливают электроснабжение

В Мурманске и Североморске восстанавливают электроснабжение

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили в субботу в компании "Россети".
«
"Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении.
Ликвидация аварии на электросетях в Заполярье - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мурманский губернатор рассказал, когда в области наладят электроснабжение
26 января, 09:28
«
Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании.
Как пояснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения, сами опоры не повреждены.
«
"В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО Североморск… Приоритет объектам жизнеобеспечения", - сообщил Чибис в своем Telegram-канале.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказалась без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить питание удалось в понедельник по временной схеме, энергетики установили временные и постоянные опоры ЛЭП.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД.
Температура в Мурманске в субботу утром составляет минус 21 градус, в Североморске погода почти такая же.
Троллейбус в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Мурманске и Североморске будет бесплатно работать общественный транспорт
26 января, 02:01
 
ПроисшествияМурманскСевероморскАндрей ЧибисРоссети
 
 
Заголовок открываемого материала