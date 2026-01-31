В Мурманске восстанавливают электроснабжение

"Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погодные условия ухудшаются, все бригады работают круглосуточно. "Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее", - добавили в компании.

Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново". По его словам, все котельные работают в штатном режиме, а аварийные бригады УК осуществляют обход МКД.