Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки
18:24 31.01.2026 (обновлено: 00:01 01.02.2026)
Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки
москва
московское центральное кольцо (мцк)
москва
Новости
москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки

Поезда МЦК проезжают Нижегородскую без остановки из-за проседания платформы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поезда МЦК в субботу продолжают следовать без остановки на станции Нижегородская в Москве, накануне там просела часть платформы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Компания в пятницу сообщила, что по техническим причинам на станции МЦК Нижегородская временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров. В МЖД уточнили, что решение принято в соответствии с установленными техническими регламентами.
"Поезда МЦК продолжают следовать без остановки на станции Нижегородская. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров на время обследования инфраструктуры РЖД… Вчера на станции МЦК Нижегородская было зафиксировано проседание части платформы с сохранением габарита пути", - говорится в сообщении МЖД в субботу.
Отмечаемся, что сработали все защитные механизмы, что позволило обеспечить целостность всей конструкции и безопасность пассажиров.
Межведомственный штаб создан на месте, работает комиссия ОАО "РЖД".
"В настоящее время разрабатываются восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО "РЖД" — проектных институтов и строительных организаций", - указано в сообщении.
Пересадка на МЦК в составе хаба Нижегородская с метро и МЦД также временно закрыта.
Для поездок пассажирам рекомендуется пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4. Для проезда к Нижегородской подойдут и наземные маршруты: от "Таганской" — автобусы е70, м7, т63, 51 и 766, от "Рязанского проспекта" — автобусы е70 и т63.
"На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров - ред.), которые при необходимости помогут выбрать оптимальный альтернативный маршрут следования. Также организовано информирование на станциях и в поездах метро, на МЦК и МЦД", - говорится в сообщении.
О возобновлении остановки поездов на станции Нижегородская будет сообщено дополнительно.
Движение на МЦК осуществляется штатно.
