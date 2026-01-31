Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Поезда МЦК в субботу продолжают следовать без остановки на станции Нижегородская в Москве, накануне там просела часть платформы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

Компания в пятницу сообщила, что по техническим причинам на станции МЦК Нижегородская временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров. В МЖД уточнили, что решение принято в соответствии с установленными техническими регламентами.

"Поезда МЦК продолжают следовать без остановки на станции Нижегородская. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров на время обследования инфраструктуры РЖД … Вчера на станции МЦК Нижегородская было зафиксировано проседание части платформы с сохранением габарита пути", - говорится в сообщении МЖД в субботу.

Отмечаемся, что сработали все защитные механизмы, что позволило обеспечить целостность всей конструкции и безопасность пассажиров.

Межведомственный штаб создан на месте, работает комиссия ОАО "РЖД".

"В настоящее время разрабатываются восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО "РЖД" — проектных институтов и строительных организаций", - указано в сообщении.

Пересадка на МЦК в составе хаба Нижегородская с метро и МЦД также временно закрыта.

Для поездок пассажирам рекомендуется пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4. Для проезда к Нижегородской подойдут и наземные маршруты: от "Таганской" — автобусы е70, м7, т63, 51 и 766, от "Рязанского проспекта" — автобусы е70 и т63.

"На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП (Центра обеспечения мобильности пассажиров - ред.), которые при необходимости помогут выбрать оптимальный альтернативный маршрут следования. Также организовано информирование на станциях и в поездах метро, на МЦК и МЦД", - говорится в сообщении.

О возобновлении остановки поездов на станции Нижегородская будет сообщено дополнительно.